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1 час назад

Раскрыты подробности возрождения кинотеатра «Москино»

МослентаМослентаиещё 1

Директор кинотеатра «Вымпел» Елена Лисица рассказала о возрождении учреждения после вхождения в сеть «Москино». Подробности об обновлении кинотеатра она раскрыла в разговоре с «Мослентой».

Раскрыты подробности возрождения кинотеатра «Москино»
Фото: Портал мэра и правительства МосквыПортал мэра и правительства Москвы

«Для жителей Лосиноостровского и Бабушкинского районов наш кинотеатр — место памятное и любимое. Уже несколько поколений могут сказать: «Мы выросли в "Вымпеле"», — пояснила Лисица.

В 2018 году в кинотеатре отремонтировали фасад, фойе и частично большой зал. В малом зале поставили комфортные кресла вместо стульев и увеличили экран.

Лисица рассказала, что у реконструированного «Вымпела» по-прежнему есть свой зритель, несмотря на расположенные неподалеку крупные многозальные кинотеатры.

«"Москино" позволило нам возродиться и выжить в условиях жесточайшей конкуренции», — заключила владелица «Вымпела».

Ранее кинокритик дал советы по выбору сеансов в ограниченном из-за санкций репертуаре кино.

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