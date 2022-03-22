Международный праздник Навруз пройдет в Москве онлайн 27 марта

"В Москве состоится праздник 27 марта, трансляция будет проходить с 12 до 18 часов на официальном сайте праздника, YouTube-каналах праздника и телеканала "Мир", а также в социальной сети "Одноклассники". <…> Как и в прошлом году, Навруз у нас пройдет в онлайн-формате. <…> Надеемся, что сможем вернуться к очному формату в следующем году, ограничения постепенно снимаются", - сказал Сучков.

Как уточнили в пресс-службе департамента, программа онлайн-трансляции максимально приближена к традиционному празднованию Навруза и включает презентации национальных диаспор, мастер-классы по приготовлению блюд национальных кухонь, спортивные состязания, национальные танцы, игры и ремесла. Для зрителей выступят звезды национальной эстрады, в том числе Хабиб, Ренат Ибрагимов и Буррито. В этом этом году к празднованию присоединятся представители национальных диаспор и различных народностей из российских регионов и ряда стран.

Сучков добавил, что московскому Наврузу 16 лет, за эти годы количество посетителей возросло практически в 10 раз - до почти 50 тыс. человек, в три раза возросло количество национальных диаспор, принимающих в нем участие. В первые три года Навруз отмечали в 38-м павильоне ВДНХ, затем - в бывшем кинотеатре Россия на Пушкинской площади (ныне - "Театр мюзикла"), затем - в ДК им. Горбунова и в концертном зале "Россия" в Лужниках. По его словам, празднование Навруза в 75-м павильоне ВДНХ позволило открыть его двери для всех желающих, не только по пригласительным билетам. В 2020 году из-за начала пандемии коронавируса праздник был отменен, а в 2021 году Навруз впервые состоялся в онлайн-формате, когда трансляцию посмотрели свыше 1 млн человек из разных стран.