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1 час назад

Международный праздник Навруз пройдет в Москве онлайн 27 марта

ТАССТАССиещё 5

Международный праздник весеннего равноденствия Навруз состоится в Москве 27 марта в онлайн-формате. Об этом сообщил журналистам во вторник руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков.

Международный праздник Навруз пройдет в Москве онлайн 27 марта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В Москве состоится праздник 27 марта, трансляция будет проходить с 12 до 18 часов на официальном сайте праздника, YouTube-каналах праздника и телеканала "Мир", а также в социальной сети "Одноклассники". <…> Как и в прошлом году, Навруз у нас пройдет в онлайн-формате. <…> Надеемся, что сможем вернуться к очному формату в следующем году, ограничения постепенно снимаются", - сказал Сучков.

Видео дня

Как уточнили в пресс-службе департамента, программа онлайн-трансляции максимально приближена к традиционному празднованию Навруза и включает презентации национальных диаспор, мастер-классы по приготовлению блюд национальных кухонь, спортивные состязания, национальные танцы, игры и ремесла. Для зрителей выступят звезды национальной эстрады, в том числе Хабиб, Ренат Ибрагимов и Буррито. В этом этом году к празднованию присоединятся представители национальных диаспор и различных народностей из российских регионов и ряда стран.

Сучков добавил, что московскому Наврузу 16 лет, за эти годы количество посетителей возросло практически в 10 раз - до почти 50 тыс. человек, в три раза возросло количество национальных диаспор, принимающих в нем участие. В первые три года Навруз отмечали в 38-м павильоне ВДНХ, затем - в бывшем кинотеатре Россия на Пушкинской площади (ныне - "Театр мюзикла"), затем - в ДК им. Горбунова и в концертном зале "Россия" в Лужниках. По его словам, празднование Навруза в 75-м павильоне ВДНХ позволило открыть его двери для всех желающих, не только по пригласительным билетам. В 2020 году из-за начала пандемии коронавируса праздник был отменен, а в 2021 году Навруз впервые состоялся в онлайн-формате, когда трансляцию посмотрели свыше 1 млн человек из разных стран.

Древний восточный праздник Навруз широко отмечают в ряде мусульманских государств Средней Азии и Ближнего Востока, а также на территории Российской Федерации. Это праздник ираноязычных и ряда тюркских народов, символизирующий наступление весны, он обычно проводится в день весеннего равноденствия и является одним из древних в мире. В 2009 году Навруз включили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

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