В Москве подготовили решения по поддержке отрасли ЖКХ

В столице приняли решение ввести меры поддержки для отрасли ЖКХ. В их числе проведение централизованных торгов по закупкам детских игровых городков и лавочек, увеличение авансирования подрядчиков, реализующих программу капремонта жилья, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Фото: © сайт мэра Москвы © сайт мэра Москвы

Градоначальник уточнил, что решения были приняты в ходе заседания оперативного штаба.

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«Крупные городские организации - «Мосэнерго», «Мосводоканал», «Гормост», «Мослифт», «МОЭК», «Мосгаз», «Мосводосток», «ОЭК», «Автомобильные дороги», «Россети Московский регион» и другие - сформируют долгосрочные заказы для отечественных предприятий на выпуск широкой линейки продукции, потребляемой в ЖКХ», — написал Собянин на своем персональном сайте.

Он добавил, что это позволит снизить импорт и поддержать отечественную индустрию.

Еще будет сформирован долгосрочный заказ на поставки лифтов и запчастей к ним. В скором времени также будут проведены централизованные торги по закупкам лавочек, детских игровых городков, малых архитектурных форм, которые летом установят во дворах и парках.

Для поддержки подрядчиков, выполняющих программу капремонта жилья, планируют увеличить авансирование с 30% до 50%. Для этого предложат внести поправки в законодательство.Коммунальные предприятия, подрядчики, энергетики смогут привлекать льготные кредиты на пополнение оборотных средств и выполнение программ развития. Для реализации программы субсидирования процентных ставок по кредитам власти столицы выделяют 10 млрд рублей.

Новый Кадровый центр поддержит сотрудников, которые находятся под угрозой увольнения, в переходе на работу в компании сферы ЖКХ и энергетики. Вакансий достаточно, в том числе для квалифицированных специалистов и инженеров.При необходимости для поддержки ЖКХ будут приняты дополнительные меры.