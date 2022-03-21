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1 час назад

Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе 21 марта

Вечерняя МоскваВечерняя Москваиещё 9

В понедельник, 21 марта, в столичном регионе ожидается небольшая облачность без осадков. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе 21 марта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Днем температура воздуха порадует москвичей и поднимется до одиннадцати градусов тепла. А вот в ночное время суток пока что будет прохладно — до минус двух градусов.

Также синоптики предупреждают об образовании гололедицы.

В этот день прогнозируется северо-западный ветер. Его скорость будет составлять 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 762–763 миллиметров ртутного столба.

Недавно ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в ближайшую рабочую неделю москвичей ждет сухая солнечная погода с температурой воздуха 7–12 градусов тепла. Однако он добавил, что в ночное время температура будет опускаться до минус 3 — плюс 2.

Ранее сообщалось, что сурки вышли из зимней спячки первыми среди животных Московского зоопарка. Специалисты также ожидают пробуждения медведей, енотов-полоскунов, бурундуков, енотовидных собак, белогрудых ежей, сонь и тушканчиков.

Новости Москвы,Погода,Евгений Тишковец,
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