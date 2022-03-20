Москвичи вспомнили о советских горячих булочках с котлетой

Москвичи в группе Facebook «О Москве и москвичах (О тебе и обо мне)» поделились воспоминаниями о продаже горячих булочек с котлетой в столице.
Автор поста напомнил, что их начали продавать в Москве в 1937 году за 50 копеек.
В комментариях пользователи рассказали, что производство в СССР так называемых гамбургеров задумал государственный и партийный деятель Анастас Микоян. По их словам, в начале 30-х годов 20 века он прибил с визитом в Америку, где посмотрел на производство котлет с булочками и принял решение изготавливать похожую продукцию и на территории советского союза. Однако после Великой Отечественной войны было принято решение оставить для массовой продажи только полуфубрикаты котлет.
Жители Москвы, жившие в советском союзе, поделились воспоминаниями об вкусе советской мясной продукции.
«В 37-м меня еще не было, а в 69-м, возле станции метро «Лермонтовская» я покупала котлету на черном хлебе за шесть копеек плюс кофе бочковой. Вкусно было», «Я тоже помню эти котлеты и кофе», «Обожала эти биточки», «Лучше и дешевле чем Макдоналдс», — резюмировали подписчики группы.
Ранее москвичи вспомнили российских конкурентов «Макдоналдса».