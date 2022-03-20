Москвичи вспомнили о советских горячих булочках с котлетой

Москвичи в группе Facebook «О Москве и москвичах (О тебе и обо мне)» поделились воспоминаниями о продаже горячих булочек с котлетой в столице.

В комментариях пользователи рассказали, что производство в СССР так называемых гамбургеров задумал государственный и партийный деятель Анастас Микоян. По их словам, в начале 30-х годов 20 века он прибил с визитом в Америку, где посмотрел на производство котлет с булочками и принял решение изготавливать похожую продукцию и на территории советского союза. Однако после Великой Отечественной войны было принято решение оставить для массовой продажи только полуфубрикаты котлет.