В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 103.95EUR 114.40
Войти в почту
52 минуты назад

Свыше 60 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

Москва24Москва24иещё 8

В аэропортах Москвы в ночь на 20 марта отменено и задержано более 60 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".

Свыше 60 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Так, в Домодедово отменили 24 рейса и задержали пять. В Шереметьево отменили 17 рейсов и задержали три. Во Внуково отменили восемь рейсов и задержали четыре.

Ранее сообщалось, что аэропорт Шереметьево временно закрыл терминалы E и D. Также воздушная гавань прекратила использовать третью взлетно-посадочную полосу.

До этого в Шереметьево временно закрывали терминал D. Пространство воздушной гавани решили оптимизировать из-за сокращения количества международных рейсов. Пассажиров перенаправляли в терминалы В и С. Все авиакомпании заблаговременно информировали об этом своих клиентов.

Новости Москвы,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители