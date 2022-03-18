В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 103.95EUR 114.40
Войти в почту
14 минут назад

В Москве открыли новый кадровый центр «Моя работа»

RT на русскомRT на русском

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый кадровый центр «Моя работа» для трудоустройства сотрудников иностранных компаний. Центр расположен на улице Куусинена.

В Москве открыли новый кадровый центр «Моя работа»
Фото: АГН «Москва» © Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства столицыАГН «Москва» © Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства столицы

Об этом сообщает «Российская газета».

Как уточнила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, центр будет специализироваться на взаимодействии с работодателями.

«В первую очередь с компаниями, которые планируют высвобождение сотрудников, мы, не дожидаясь официальных заявлений, а уже на основе сообщений в СМИ, в проактивном порядке связываемся, выезжаем к ним и отрабатываем самый негативный возможный сценарий еще на старте. Его вероятность не так высока, но мы в любом случае стараемся отработать самый худший вариант. В таком случае мы прорабатываем с коллегами программу прямого трансфера работников на предприятия, в которых существует потребность в кадрах», — сообщила Ракова.

По её словам, в столице много компаний, готовых набирать сотрудников.

Ранее эксперт в области развития предприятий общественного питания Дмитрий Машин в беседе с Nation News высказался о перспективах рынка труда.

Новости Москвы,Анастасия Ракова,Сергей Собянин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители