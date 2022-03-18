В Москве открыли новый кадровый центр «Моя работа»

«В первую очередь с компаниями, которые планируют высвобождение сотрудников, мы, не дожидаясь официальных заявлений, а уже на основе сообщений в СМИ, в проактивном порядке связываемся, выезжаем к ним и отрабатываем самый негативный возможный сценарий еще на старте. Его вероятность не так высока, но мы в любом случае стараемся отработать самый худший вариант. В таком случае мы прорабатываем с коллегами программу прямого трансфера работников на предприятия, в которых существует потребность в кадрах», — сообщила Ракова.