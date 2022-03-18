В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 104.80EUR 115.93
Войти в почту
1 час назад

Проект «Музыка в метро» возобновляет концерты в столичной подземке

RT на русскомRT на русском

После снятия в Москве ограничительных мер, введённых ранее в связи с коронавирусом, артисты, участвующие в проекте «Музыка в метро», вернулись в переходы, на станции и в вестибюли подземки, на МЦК и МЦД.

Проект «Музыка в метро» возобновляет концерты в подземке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом пишет «Российская газета».

Пока концерты проводятся на 30 подготовленных для этого площадках. В их числе — станции «Парк Победы», «Сретенский бульвар», «Арбатская», «Комсомольская», «Маяковская».

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, в этом году планируют открыть ещё пять таких площадок на МЦД и БКЛ. Летом места для выступлений выделят у Северного речного вокзала и в пешеходной зоне «Москвы-Сити».

Проект «Музыка в метро» существует в столице с 2016 года. Весной 2020-го выступления пришлось приостановить из-за пандемии.

Ранее пианистка Ева Геворгян в беседе с ФАН рассказала о своём участии в конкурсе пианистов им. Шопена в Варшаве в 2021 году.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители