Проект «Музыка в метро» возобновляет концерты в подземке

После снятия в Москве ограничительных мер, введённых ранее в связи с коронавирусом, артисты, участвующие в проекте «Музыка в метро», вернулись в переходы, на станции и в вестибюли подземки, на МЦК и МЦД.

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Об этом пишет «Российская газета».

Пока концерты проводятся на 30 подготовленных для этого площадках. В их числе — станции «Парк Победы», «Сретенский бульвар», «Арбатская», «Комсомольская», «Маяковская».

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, в этом году планируют открыть ещё пять таких площадок на МЦД и БКЛ. Летом места для выступлений выделят у Северного речного вокзала и в пешеходной зоне «Москвы-Сити».

Проект «Музыка в метро» существует в столице с 2016 года. Весной 2020-го выступления пришлось приостановить из-за пандемии.