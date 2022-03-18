Около 300 зарубежных компаний приостановили работу в Москве

Порядка 300 из нескольких тысяч иностранных компаний в Москве приостановили свою деятельность. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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«Мы понимаем, что можем столкнуться с новыми вызовами и новыми проблемами. Особенно это касается компаний с иностранным участием, таких в Москве достаточно много — несколько тысяч, и около 300 уже сегодня объявили о своей приостановке деятельности», — цитирует ТАСС Собянина.

По его словам, в этой ситуации задача властей — «обеспечить людей, которые там работают трудоустройством в случае сокращения».

Он подчеркнул, что «в основном это хорошо квалифицированные, хорошо оплачиваемые работники, которые, конечно, будут востребованы на других предприятиях Москвы».

Ранее председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в разговоре с RT заявил, что у России нет цели отнимать собственность иностранных инвесторов.

Он добавил, что временный уход зарубежных организаций с российского рынка — политически мотивированное решение.