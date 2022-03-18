Уточняется, что вестибюли станции временно работают только на выход. Пассажиров московской подземки просят покинуть платформу.

Как сообщает ТАСС, сегодня на столичном стадионе «Лужники» состоится мероприятие, приуроченное ко Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией. Движение у стадиона будет временного ограничено.