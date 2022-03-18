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42 минуты назад

Толпы людей на станции метро «Спортивная» в Москве попали на видео

Александр Кузьмин

На станции «Спортивная» Сокольнической линии московского метро образовалось столпотворение. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале «Новости Москвы».

Уточняется, что вестибюли станции временно работают только на выход. Пассажиров московской подземки просят покинуть платформу.

«Все встречи и ожидания – на улице», – звучит объявление.

Как сообщает ТАСС, сегодня на столичном стадионе «Лужники» состоится мероприятие, приуроченное ко Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией. Движение у стадиона будет временного ограничено.

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