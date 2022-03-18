В Москве продолжают работу некоторые рестораны «Макдоналдс». Точки открыты в аэропортах и на Ленинградском вокзале, а также принимают заказы окна «МакЭкспресс» возле некоторых станций метро. Список работающих после приостановки деятельности компании в России кафе приводит «Лента.ру».

Работающие в Москве рестораны «Макдоналдс» открыты по франшизе. Согласно «Яндекс.Картам», сейчас работают кафе в терминалах C и D аэропорта Шереметьево, в аэропорту Домодедово и на втором этаже Ленинградского вокзала. Также работают порядка двадцати окон «МакЭкспресс», в том числе в подмосковных Королеве, Одинцове и Красногорске.

Напомним, что ранее появилась информацию об открытом ресторане «Макдоналдс» в Санкт Петербурге — он также относится к франчайзи. Кроме того, 25 «Макдоналдсов» продолжают работу в Сибири. Они находятся в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле, а также в Красноярске.