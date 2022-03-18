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1 час назад

Названы работающие в Москве «Макдоналдсы»

Елена Прошина

В Москве продолжают работу некоторые рестораны «Макдоналдс». Точки открыты в аэропортах и на Ленинградском вокзале, а также принимают заказы окна «МакЭкспресс» возле некоторых станций метро. Список работающих после приостановки деятельности компании в России кафе приводит «Лента.ру».

Работающие в Москве рестораны «Макдоналдс» открыты по франшизе. Согласно «Яндекс.Картам», сейчас работают кафе в терминалах C и D аэропорта Шереметьево, в аэропорту Домодедово и на втором этаже Ленинградского вокзала. Также работают порядка двадцати окон «МакЭкспресс», в том числе в подмосковных Королеве, Одинцове и Красногорске.

Напомним, что ранее появилась информацию об открытом ресторане «Макдоналдс» в Санкт Петербурге — он также относится к франчайзи. Кроме того, 25 «Макдоналдсов» продолжают работу в Сибири. Они находятся в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле, а также в Красноярске.

Стало известно, почему Burger King остался в России

14 марта сеть ресторанов приостановила работу в России из-за ситуации на Украине. Сразу после этого по всей стране начали находить продолжающие работу кафе. В самой компании пояснили, что это связано с постепенной остановкой производственных процессов.

Новости Москвы,Видео,McDonald's,Аэропорт Домодедово,Аэропорт Шереметьево,
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