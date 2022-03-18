Первоцветы появились на природных территориях Москвы

На природных территориях столицы появились первые молодые листья сныти обыкновенной и чистяка весеннего, сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
«Сотрудники экоцентра «Царская пасека» в природно-историческом парке «Измайлово» обнаружили молодые листья сныти обыкновенной и чистяка весеннего. На первых крупных, согретых солнцем проталинах, среди опавших прошлогодних листьев появляются пока еще робкие зеленые листья многолетних травянистых растений», - говорится в сообщении.
Уточняется, что цветение чистяка можно будет наблюдать с середины апреля, а сныти - в июне.
«Пока появляются только первые зеленые побеги и листья, но вскоре на самых прогретых солнцем местах могут появиться крокусы и галантусы», - подчеркнули в пресс-службе.