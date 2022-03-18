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11 минут назад

Начались работы по благоустройству переулков в центре Москвы

Российская ГазетаРоссийская Газета

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству переулков в центре столицы, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Начались работы по благоустройству переулков в центре Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Работы пройдут в Брюсовом, Леонтьевском, Большом и Малом Гнездниковских, Елисеевском переулках и Шведском тупике.

"Главная задача работ - сохранить колорит переулков и добавить пространству функциональности и комфорта", - отметил Петр Бирюков.

На время работ не будут закрывать дорогу для автомобилей, для пешеходов оборудовали безопасные проходы. Сначала выполнят инженерные задачи - выполнят ремонт и реконструкцию водопроводной сети протяженностью 3,4 км, обновят сети теплоснабжения. При благоустройстве расширят тротуары, высадят кустарники, поставят современные фонари с энергосберегающими лампами.

А в скверах Арама Хачатуряна и Мстислава Ростроповича еще и отремонтируют дорожки. Приведут в порядок прилегающие к переулкам четыре двора, проекты разработаны с участием местных жителей.

Новости Москвы,Мстислав Ростропович,Петр Бирюков,
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