Начались работы по благоустройству переулков в центре Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству переулков в центре столицы, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

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Работы пройдут в Брюсовом, Леонтьевском, Большом и Малом Гнездниковских, Елисеевском переулках и Шведском тупике.

"Главная задача работ - сохранить колорит переулков и добавить пространству функциональности и комфорта", - отметил Петр Бирюков.

На время работ не будут закрывать дорогу для автомобилей, для пешеходов оборудовали безопасные проходы. Сначала выполнят инженерные задачи - выполнят ремонт и реконструкцию водопроводной сети протяженностью 3,4 км, обновят сети теплоснабжения. При благоустройстве расширят тротуары, высадят кустарники, поставят современные фонари с энергосберегающими лампами.