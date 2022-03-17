В Москве возле закрытых ресторанов McDonald's установили 16 фудтраков

В столице возле ресторанов McDonald's установили 16 фудтраков в рамках фестиваля «Крымская весна». Они будут работать 3 дня – в эти пятницу, субботу и воскресенье. Здесь будут продавать бургеры и блины. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на руководителя департамента торговли и услуг столицы Алексея Немерюка.

Фото: telegram-канал "Что там в Москве?" telegram-канал "Что там в Москве?"

К слову, пока не планируется продлевать работу точек питания после завершения фестиваля. При этом «РБК» сообщает о том, что в фудтраках будут продавать напитки и готовую еду из фермерских продуктов. Ко всему прочему, в меню будут не только блины и бургеры, но также сэндвичи, гарниры, шаурма, горячие и холодные напитки.