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1 час назад

В Москве возле закрытых ресторанов McDonald's установили 16 фудтраков

Вести ПодмосковьяВести Подмосковьяиещё 5

В столице возле ресторанов McDonald's установили 16 фудтраков в рамках фестиваля «Крымская весна». Они будут работать 3 дня – в эти пятницу, субботу и воскресенье. Здесь будут продавать бургеры и блины. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на руководителя департамента торговли и услуг столицы Алексея Немерюка.

В Москве возле закрытых ресторанов McDonald's установили 16 фудтраков
Фото: telegram-канал "Что там в Москве?"telegram-канал "Что там в Москве?"

К слову, пока не планируется продлевать работу точек питания после завершения фестиваля. При этом «РБК» сообщает о том, что в фудтраках будут продавать напитки и готовую еду из фермерских продуктов. Ко всему прочему, в меню будут не только блины и бургеры, но также сэндвичи, гарниры, шаурма, горячие и холодные напитки.

Ранее «Вести Подмосковья» сообщали о том, что сын художника Никаса Сафронова Лука Сафронов-Затравкин в ходе акции протеста против закрытия ресторанов McDonald's приковал себя наручниками к зданию сети фастфуда в Москве. Он заявил, что питается в основном фастфудом — якобы к такой еде его приучили с детства — и что временная приостановка деятельности ресторанов сети на территории России нарушает его права.

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