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9 минут назад

Названы работающие «Макдоналдсы» в Москве

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В Москве продолжают работу рестораны «Макдоналдс» в аэропортах и на Ленинградском вокзале. Также открыты окна «МакЭкспресс» возле некоторых станций метро. Работающие кафе «Ленте.ру» назвали в пресс-службе компании.

Стало известно о работающих в Москве «Макдоналдсах»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Работающие в Москве рестораны «Макдоналдс» открыты по франшизе, рассказали в компании.

Согласно «Яндекс.Картам», на данный момент открыты рестораны «Макдоналдс» в терминалах C и D аэропорта Шереметьево, в аэропорту Домодедово и на втором этаже Ленинградского вокзала. Также работают порядка двадцати окон «МакЭкспресс», в том числе в подмосковных Королеве, Одинцове и Красногорске. «Макдоналдс» в аэропорту Внуково отмечен как закрытый.

Ранее появилась информация об открытом ресторане «Макдоналдс» в Санкт Петербурге. В пресс-службе компании «Ленте.ру» уточнили, что он относится к франчайзи.

Стало известно, почему Burger King остался в России

Кроме того, 25 «Макдоналдсов» продолжают работу в Сибири. Они находятся в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле, а также в Красноярске.

14 марта сеть ресторанов «Макдоналдс» приостановила работу в России из-за ситуации на Украине. Сразу после этого по всей стране начали находить продолжающие работу кафе. В сети пояснили, что это связано с постепенной остановкой производственных процессов.

Новости Москвы,McDonald's,Аэропорт Домодедово,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,
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