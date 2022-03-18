Стало известно о работающих в Москве «Макдоналдсах»

В Москве продолжают работу рестораны «Макдоналдс» в аэропортах и на Ленинградском вокзале. Также открыты окна «МакЭкспресс» возле некоторых станций метро. Работающие кафе «Ленте.ру» назвали в пресс-службе компании.

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Работающие в Москве рестораны «Макдоналдс» открыты по франшизе, рассказали в компании.

Согласно «Яндекс.Картам», на данный момент открыты рестораны «Макдоналдс» в терминалах C и D аэропорта Шереметьево, в аэропорту Домодедово и на втором этаже Ленинградского вокзала. Также работают порядка двадцати окон «МакЭкспресс», в том числе в подмосковных Королеве, Одинцове и Красногорске. «Макдоналдс» в аэропорту Внуково отмечен как закрытый.

Ранее появилась информация об открытом ресторане «Макдоналдс» в Санкт Петербурге. В пресс-службе компании «Ленте.ру» уточнили, что он относится к франчайзи.

Кроме того, 25 «Макдоналдсов» продолжают работу в Сибири. Они находятся в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле, а также в Красноярске.