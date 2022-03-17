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41 минуту назад

Рядом с закрытым McDonald’s в Москве появился фудтрак-матрешка

Москва24Москва24

В Москве возле закрытого на Пушкинской площади McDonald’s появился фудтрак-матрешка. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу столичного департамента торговли Алексея Немерюка.

Рядом с закрытым McDonald’s в Москве появился фудтрак-матрешка
Фото: телеграм-канал "Новости Москвы"телеграм-канал "Новости Москвы"

Немерюк рассказал, что в ЦАО установят 16 таких фургонов. В фудтраках будут продавать бургеры и блины.

С 14 марта McDonald's приостановил работу ресторанов по всей России. В компании отметили, что работу остановят из-за операционных, технических и логистических сложностей.

В McDonald's рассказали, что ежемесячные расходы обойдутся им в сумму до 50 миллионов долларов. Средства необходимы для обеспечения выполнения всех обязательств перед сотрудниками, поставщиками и арендодателями.

Новости Москвы,Алексей Немерюк,
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