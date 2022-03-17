Рядом с закрытым McDonald’s в Москве появился фудтрак-матрешка

В Москве возле закрытого на Пушкинской площади McDonald’s появился фудтрак-матрешка. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу столичного департамента торговли Алексея Немерюка.

Фото: телеграм-канал "Новости Москвы" телеграм-канал "Новости Москвы"

Немерюк рассказал, что в ЦАО установят 16 таких фургонов. В фудтраках будут продавать бургеры и блины.

С 14 марта McDonald's приостановил работу ресторанов по всей России. В компании отметили, что работу остановят из-за операционных, технических и логистических сложностей.