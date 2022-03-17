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1 час назад

Названа причина сбоя в движении электричек на Ярославском направлении МЖД

РИАМОРИАМОиещё 8

Трудности в движении поездов на Ярославском направлении МЖД связаны с затруднением съезда поездов в районе станции Мытищи с главного хода на Монинскую ветку. Об этом РИАМО сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

На Ярославском направлении МЖД произошел сбой
Фото: © РИАМО, Пелагия Тихонова© РИАМО, Пелагия Тихонова

В результате этого были задержаны пригородные поезда Ярославского направления, следующие в область и по обороту в сторону Москвы. Сейчас более 40 пригородных поездов Ярославского направления следуют с отклонением от графика до 46 минут. Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства. Ранее очевидец сообщил РИАМО, что на перроне Ярославского вокзала в Москве вечером в четверг скопилась большая толпа пассажиров. По громкой связи пассажирам объявляли о том, что некоторые маршруты задерживаются.

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