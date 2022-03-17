В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 104.80EUR 115.93
Войти в почту
13 минут назад

Назван срок появления беспилотных такси в Москве

Lenta.ruLenta.ruиещё 2

Назван срок появления в России первых беспилотных такси, которые запустят «Яндекс» и Минэкономразвития. Правительство разрешило компании-разработчику протестировать автономные машины, пресс-релиз с сообщением есть в распоряжении «Ленты.ру».

Назван срок появления беспилотных такси в Москве
Фото:  Эмин Джафаров / Коммерсантъ Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Власти опубликовали постановление об установлении экспериментального правового режима (ЭПР) для беспилотных автомобилей 17 марта. Через 20 дней после издания документа новые машины будут запущены в двух режимах: с водителем-испытателем и без него, с удаленной поддержкой оператора.

На улицы Москвы попадут только такси с водителем. Первые такие машины появятся в районе Ясенево. Клиенты «Яндекс.GO» смогут нанять беспилотный автомобиль через приложение по цене обычного. Помимо столицы новые такси с водителем запустят на федеральной территории «Сириус», а с удаленной поддержкой — в инновационном центре «Сколково». Оба режима также протестируют в городе Иннополис в Республике Татарстан.

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко отметил, что при успешном тестовом режиме автономные такси могут стать полноценной частью городской инфраструктуры к 2025 году.

«Кроме того, ЭПР позволит отечественным разработчикам внедрять передовые решения, что в сложившейся ситуации особенно важно для обеспечения технологического развития страны», — заявил он.

В феврале Китай продемонстрировал свои новые беспилотные автомобили во время Олимпийских игр. Автономные машины разработала крупнейшая технологическая компания страны Baidu. Организаторы не смогли устроить тест-драйвы для спортсменов из-за связанных с пандемией ограничений, однако зрители смогли опробовать новые авто до начала Олимпиады.

Новости Москвы,Дмитрий Чернышенко,Baidu,Сколково,Минэкономразвития,Яндекс,Правительство РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители