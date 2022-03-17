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41 минуту назад

Искусственный интеллект в Москве планируют внедрить еще по 22 направлениям лучевых исследований

Елена Прошина

Москва продолжает развитие эксперимента по использованию компьютерного зрения для анализа лучевых исследований. Как рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, искусственный интеллект (ИИ) в столице планируют использовать еще по 22 направлениям.

Искусственный интеллект в Москве планируют внедрить еще по 22 направлениям лучевых исследований
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Московские врачи стали работать с нейросетями в рамках эксперимента по внедрению в медицину технологий компьютерного зрения на базе ИИ. Эксперимент начался в 2020 году, за два года в нем приняли участие 50 сервисов искусственного интеллекта от 22 компаний-разработчиков из России и других стран.

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За время эксперимента медики провели с помощью ИИ почти пять миллионов исследований. Сервисы проанализировали около 1,4 миллиона компьютерных томографий для выявления ковида, более 505 тысяч КТ органов грудной клетки, 2,6 миллиона рентгенографий и флюорографий, 357 тысяч маммографий.

В начале эксперимента нейросети анализировали снимки только на признаки COVID-19, теперь ИИ научился выявлять рак легкого, остеопороз позвоночника, аневризму грудного отдела аорты, признаки ишемической болезни сердца, патологии легких и рак молочной железы.

«Сейчас искусственный интеллект выявляет заболевания по 7 направлениям исследований. Мы продолжаем развивать эксперимент по компьютерному зрению - сейчас мы ведем работы еще по 22 направлениям. Таким образом, применение искусственного интеллекта мы расширим до 29 направлений», - рассказала Ракова.

По ее словам, в будущем алгоритмы научатся определять признаки туберкулеза, эмфиземы легких, инсульта и других заболеваний на КТ брюшной полости.

Внедрение ИИ позволило сократить среднее время описания лучевого исследования в 18 раз: в 2015 году процесс получения результата мог занимать до пяти суток, а сейчас в экстренных случаях на это уходят минуты.

В 2022 году в Москве планируют работать над повышением скорости и качества работы ИИ в медицине. Власти намерены запустить комплексные сервисы искусственного интеллекта, которые будут обрабатывать одно КТ-исследование сразу на несколько патологий.

Все снимки хранятся в облачном хранилище, и врачи мгновенно получают к ним доступ. Пациенты могут посмотреть все протоколы и изображения в электронной медицинской карте на портале mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО».

Сервисы ИИ интегрированы в единый радиологический информационный сервис (ЕРИС ЕМИАС). Их могут использовать врачи-рентгенологи всех медицинских учреждений, подключенных к системе.

Для развития новых направлений использования ИИ власти Москвы продолжают набор компаний-разработчиков сервисов. Как принять участие в проекте, можно узнать на сайте Центра диагностики и телемедицины

Новости Москвы,Анастасия Ракова,Правительство Москвы,
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