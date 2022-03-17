Сезон проката электросамокатов начнется на ВДНХ 18 марта

Сезон проката прогулочного транспорта начнется на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) в столице с 18 марта. Первыми доступными видами станут электросамокаты. Об этом сообщили в пресс-службе выставки в четверг, 17 марта.

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Уточняется, что немного позже для горожан и туристов заработает прокат электровелосипедов, велосипедов и веломобилей.

В этом сезоне для посетителей подготовили 750 электросамокатов. Их можно взять в аренду на площади перед аркой главного входа на ВДНХ. Всего в парке будут работать 49 стоек проката. Еще одна заработает 1 апреля в парке «Останкино», передает РИА Новости.

Парк электросамокатов в Москве вырастет до 40 тысяч единиц в этом сезоне. Раньше назначенного срока открылся один оператор кикшеринга. По мере улучшения погоды для горожан будут доступны и другие сервисы аренды.