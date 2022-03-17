Начались работы по благоустройству Басманного района

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к инженерной подготовке перед благоустройством улиц и переулков в Басманном районе, где в текущем году предстоит выполнить большой объем работ. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

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Отметим, что в этом году планируется комплексно благоустроить улицы Новую и Старую Басманные, Спартаковскую, Бакунинскую, улицы Казакова и Александра Лукьянова, Красноворотский и Елоховский проезды, Малый Демидовский, Гороховский, Плетешковский и Токмаков переулки, Басманный тупик. На 10 объектах начались работы по инженерной подготовке к предстоящему благоустройству. Для пешеходов организовали удобные проходы, закрывать на время работ дорогу для транспорта не планируется.

"Отремонтируем 9,8 км водопроводной сети, обновим тепловые и канализационные сети, дополнительно проложим, где необходимо, ливневую систему", - уточнил Бирюков.

Благоустройство поможет сделать общественные пространства удобными для местных жителей и тех, кто приезжает в этот район на работу или учебу.

"Основные улицы по-прежнему будут выполнять транзитные функции, но за счет оптимизации ширины полос для движения транспорта планируется обустроить несколько пешеходных зон и комфортных пространств с лавочками и дополнительным озеленением, - рассказал Петр Бирюков. - Изменит облик площадь перед Московским домом национальностей на Новой Басманной улице, там появится функциональное общественное пространство".