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45 минут назад

Петр Бирюков: Начались работы по благоустройству Басманного района Москвы

Российская ГазетаРоссийская Газетаиещё 3

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к инженерной подготовке перед благоустройством улиц и переулков в Басманном районе, где в текущем году предстоит выполнить большой объем работ. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Начались работы по благоустройству Басманного района
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отметим, что в этом году планируется комплексно благоустроить улицы Новую и Старую Басманные, Спартаковскую, Бакунинскую, улицы Казакова и Александра Лукьянова, Красноворотский и Елоховский проезды, Малый Демидовский, Гороховский, Плетешковский и Токмаков переулки, Басманный тупик. На 10 объектах начались работы по инженерной подготовке к предстоящему благоустройству. Для пешеходов организовали удобные проходы, закрывать на время работ дорогу для транспорта не планируется.

"Отремонтируем 9,8 км водопроводной сети, обновим тепловые и канализационные сети, дополнительно проложим, где необходимо, ливневую систему", - уточнил Бирюков.

Благоустройство поможет сделать общественные пространства удобными для местных жителей и тех, кто приезжает в этот район на работу или учебу.

"Основные улицы по-прежнему будут выполнять транзитные функции, но за счет оптимизации ширины полос для движения транспорта планируется обустроить несколько пешеходных зон и комфортных пространств с лавочками и дополнительным озеленением, - рассказал Петр Бирюков. - Изменит облик площадь перед Московским домом национальностей на Новой Басманной улице, там появится функциональное общественное пространство".

Еще на одной точке притяжения - Каланчевской улице заменят покрытие пешеходной зоны, установят лавочки и высадят зеленые насаждения. В дальнейшем планируется организовать сквозной проход в этот сквер с Казанского вокзала. В рамках обновления улиц обустроят парковочные зоны, установят современные остановочные павильоны. На улицах и в переулках появятся новые фонари и уличные торшеры с энергосберегающими лампами.

Петр Бирюков,
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