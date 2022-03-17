В одном из супермаркетов Москвы посетительница обнаружила батон белого хлеба, который по ошибке стоит 4719 рублей. Снятое ее видео публикует Telegram-канал «Новости Москвы».

По данным канала, батон нарезного нашли в магазине «Пятерочка», расположенном на Снежной улице. На кадрах видно, как покупательница подносит товар к установленному в торговой точке цифровому ассистенту, и считавший штрихкод аппарат тут же выдает цену – 4719 рублей.