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1 час назад

Батон хлеба за 4719 рублей в магазине Москвы показали на видео

Александр Кузьмин

В одном из супермаркетов Москвы посетительница обнаружила батон белого хлеба, который по ошибке стоит 4719 рублей. Снятое ее видео публикует Telegram-канал «Новости Москвы».

По данным канала, батон нарезного нашли в магазине «Пятерочка», расположенном на Снежной улице. На кадрах видно, как покупательница подносит товар к установленному в торговой точке цифровому ассистенту, и считавший штрихкод аппарат тут же выдает цену – 4719 рублей.

«Ошеломляющий сбой в "Пятерочке" на Снежной», – говорится в подписи к публикации.

Новости Москвы,Общество,Видео,
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