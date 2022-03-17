Москва выделила дополнительно ₽10 млрд на помощь бизнесу

— Это и поставки импортных комплектующих, по которым уже есть контракты, и значительный рост цен на сырье и материалы. Кроме того поставщики перешли на полную предоплату, что добавило проблем с обороткой. Очень радует тот факт, что правительство оперативно реагирует на проблемы. Возможность получения субсидирования на оборотку поможет гармонизировать цепочки поставок и стабилизировать выпуск продукции, — подчеркнул он.