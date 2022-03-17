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1 час назад

Москва выделила дополнительно 10 миллиардов рублей на помощь бизнесу

Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Московские предприятия получат дополнительную помощь в виде 10 миллиардов рублей. Решение о докапитализации городского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства принял 16 марта мэр Москвы Сергей Собянин.

Москва выделила дополнительно ₽10 млрд на помощь бизнесу
Фото: ТАССТАСС

Уточняется, что средства пойдут на компенсацию предприятиям процентных ставок по кредитам на пополнение оборотных средств, а также на покупку оборудования и реализацию инвестиционных программ.

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— Члены Московской торгово-промышленной палаты высоко оценивают работу, проделанную Московским Фондом поддержки промышленности и предпринимательства за время его существования. Решение о докапитализации Фонда абсолютно своевременное — мы рассчитываем, что предприятия грамотно воспользуются этой возможностью, чтобы повысить свою производительность и обеспечить имеющийся сегодня спрос на импортозамещение. Эта мера определенно положительно скажется на сохранение рабочих мест в столичном регионе и повысит инвестиционную привлекательность московской промышленности, — считает Артем Далевич, вице-президент Московской торгово-промышленной палаты.

Меру поддержки оценили и сами промышленники. Так, Михаил Нерсесьян, руководитель отдела по работе с заказчиками производственно-научной фирмы, которая является российским производителем регулирующей трубопроводной арматуры, отметил, что за последние две недели реальный сектор экономики столкнулся с множеством проблем.

— Это и поставки импортных комплектующих, по которым уже есть контракты, и значительный рост цен на сырье и материалы. Кроме того поставщики перешли на полную предоплату, что добавило проблем с обороткой. Очень радует тот факт, что правительство оперативно реагирует на проблемы. Возможность получения субсидирования на оборотку поможет гармонизировать цепочки поставок и стабилизировать выпуск продукции, — подчеркнул он.

Компания, в которой работает Михаил, разрабатывает и производит клапаны различных типов, успешно работающих на многих отечественных и зарубежных нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих, нефтехимических, нефтегазовых, металлургических и пищевых предприятиях.

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