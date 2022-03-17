Власти Москвы не ожидают сильного напряжения на рынке труда

Уровень безработицы находится на историческом минимуме в Москве, власти не ожидают сильного напряжения из-за увольнений сотрудников тех компаний, которые сообщили о приостановке или прекращении своей деятельности. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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"На сегодняшний момент уровень безработицы в Москве находится на историческом минимуме. Мы напряжения на рынке труда сейчас не видим, но мы готовимся к увольнениям из-за приостановки или прекращения деятельности ряда компаний. <...> Мы не ожидаем сильного напряжения на рынке труда", - сказал Ефимов.

По его словам, в Москве существуют общие базовые меры поддержки для работников - это выплаты по временной безработице, налажена работа соцслужбы и есть огромное количество вакансий в различных организациях города.