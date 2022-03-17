Власти Москвы не ожидают сильного напряжения на рынке труда

Уровень безработицы находится на историческом минимуме в Москве, власти не ожидают сильного напряжения из-за увольнений сотрудников тех компаний, которые сообщили о приостановке или прекращении своей деятельности. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"На сегодняшний момент уровень безработицы в Москве находится на историческом минимуме. Мы напряжения на рынке труда сейчас не видим, но мы готовимся к увольнениям из-за приостановки или прекращения деятельности ряда компаний. <...> Мы не ожидаем сильного напряжения на рынке труда", - сказал Ефимов.
По его словам, в Москве существуют общие базовые меры поддержки для работников - это выплаты по временной безработице, налажена работа соцслужбы и есть огромное количество вакансий в различных организациях города.
Заммэра напомнил, что также вчера мэром Москвы Сергеем Собяниным было принято решение по капитализации региональных фондов поддержки развития промышленности. В Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства дополнительно будет направлено 10 млрд рублей. Планируется направить эти средства на субсидирование процентных ставок по кредитам на пополнение оборотных средств, приобретение оборудования и реализацию инвестиционных программ.