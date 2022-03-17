Москвичи не спешат снимать маски

Исследование специалистов сервиса по поиску работы SuperJob показало, что после отмены масочного режима около 11% жителей российской столицы будут по-прежнему носить маски в любых общественных местах.

Эксперты опросили на эту тему 1600 совершеннолетних жителей Москвы. Всего за отмену масочного режима в мегаполисе однозначно высказались 69% участников исследования, против выступили 16%.

Больше половины респондентов (51%) ответили, что теперь нигде не станут надевать маски. По словам 16% опрошенных, они собираются ходить в средствах индивидуальной защиты только в некоторых местах большого скопления людей. В частности, они называли общественный транспорт, лифты, торговые центры и магазины, больницы и поликлиники, государственные учреждения, музеи и библиотеки, вокзалы, аэропорты и т. д.