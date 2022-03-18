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2 часа назад

Москвичей предупредили о высоком давлении

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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков предупредил москвичей о высоком давлении. Его прогнозом поделился сайт РБК.

Москвичей предупредили о высоком давлении
Фото: ТАССТАСС

Согласно сообщению метеоролога, в пятницу, 18 марта, в столице ожидается переменная облачность без осадков.

«Температура в Москве составит от 3 до 5 градусов тепла, в области — от 0 до плюс 5», — заявил Синенков.

Синоптик добавил, что северо-восточный ветер будет дуть со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление, по его словам, будет практически неизменным и составит 767 миллиметров ртутного столба, что значительно выше нормы.

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