Москвичей предупредили о высоком давлении

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков предупредил москвичей о высоком давлении. Его прогнозом поделился сайт РБК.
Согласно сообщению метеоролога, в пятницу, 18 марта, в столице ожидается переменная облачность без осадков.
«Температура в Москве составит от 3 до 5 градусов тепла, в области — от 0 до плюс 5», — заявил Синенков.
Синоптик добавил, что северо-восточный ветер будет дуть со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление, по его словам, будет практически неизменным и составит 767 миллиметров ртутного столба, что значительно выше нормы.