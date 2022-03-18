Москвичей предупредили о высоком давлении

«Температура в Москве составит от 3 до 5 градусов тепла, в области — от 0 до плюс 5», — заявил Синенков.

Синоптик добавил, что северо-восточный ветер будет дуть со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление, по его словам, будет практически неизменным и составит 767 миллиметров ртутного столба, что значительно выше нормы.