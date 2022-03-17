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2 часа назад

Рекреационный центр «Зеленый бульвар» появится в районе Южное Чертаново

Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Рекреационный центр «Зеленый бульвар» создадут для жителей Южного Чертанова возле станции метро «Улица Академика Янгеля». Работы планируют выполнить в рамках программы по сохранению и восстановлению Битцевского леса. Об этом сообщил заместитель руководителя столичного департамента капитального ремонта Сергей Мельников в четверг, 17 марта.

Рекреационный центр «Зеленый бульвар» появится в Южном Чертанове
Фото: mos.rumos.ru

Он отметил, что в центре будут доступны спортивные и детские площадки, прогулочные бульвары и различные павильоны.

Так, маршруты соединят район Южное Чертаново с Ясеневской аллеей.

— Вдоль маршрутов появятся места для отдыха, площадки для занятий спортом и игры в пинг-понг, детские игровые зоны, кафе, где можно будет провести время всей семьей, киоски с напитками и мороженым навынос, пикниковые точки и пункт проката спортивного инвентаря, — заявил замглавы ведомства.

По словам Мельникова, на месте гаражей возле станции метро создадут многофункциональный деревянный настил для отдыха, занятий спортом и камерных мероприятий. Также здесь предусмотрены плоскостные парковки.

С подробностями модернизации Битцевского леса можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

В столичном районе Чертаново Северное появится новый спортивный кластер. Также там обновят существующий детский парк. Все работы пройдут в рамках восстановления и реконструкции природно-исторического парка «Битцевский лес».

Новости Москвы,Сергей Мельников,
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