Рекреационный центр «Зеленый бульвар» появится в Южном Чертанове

Рекреационный центр «Зеленый бульвар» создадут для жителей Южного Чертанова возле станции метро «Улица Академика Янгеля». Работы планируют выполнить в рамках программы по сохранению и восстановлению Битцевского леса. Об этом сообщил заместитель руководителя столичного департамента капитального ремонта Сергей Мельников в четверг, 17 марта.

Фото: mos.ru mos.ru

Он отметил, что в центре будут доступны спортивные и детские площадки, прогулочные бульвары и различные павильоны.

Так, маршруты соединят район Южное Чертаново с Ясеневской аллеей.

— Вдоль маршрутов появятся места для отдыха, площадки для занятий спортом и игры в пинг-понг, детские игровые зоны, кафе, где можно будет провести время всей семьей, киоски с напитками и мороженым навынос, пикниковые точки и пункт проката спортивного инвентаря, — заявил замглавы ведомства.

По словам Мельникова, на месте гаражей возле станции метро создадут многофункциональный деревянный настил для отдыха, занятий спортом и камерных мероприятий. Также здесь предусмотрены плоскостные парковки.

С подробностями модернизации Битцевского леса можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.