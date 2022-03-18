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50 минут назад

Синоптики пообещали апрельское тепло в Москве на следующей неделе

Газета.RuГазета.Ruиещё 8

Апрельское тепло придет в Москву на следующей неделе. Об этом говорится на сайте центра погоды «Фобос», сообщает газета «Известия».

В Москву придет апрельское тепло
Фото: ТАССТАСС

По словам специалистов, в Центральной России, в частности, в Москве, заканчивается холодный период, и уже к выходным температура воздуха не только вернется к норме, но и превысит ее.

Так, в начале следующей недели ожидаются околонулевые отметки в утреннее время, а к полудню воздух, как прогнозируется, будет прогреваться до +10 градусов.

В связи с повышением температуры слежавшиеся сугробы начнут интенсивно таять, к середине следующей недели высота снежного покрова уменьшится с 15 до 5 см. К концу марта он снизится до символических 0–5 см.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова ранее рассказала, что в выходные москвичей ожидает ясная погода и положительные температуры. По ее словам, минимальная температура ночью в субботу и воскресенье будет –3…–5 градусов. Днем воздух будет прогреваться до +5 градусов.

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