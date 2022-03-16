Москвичам помогут получить сведения о родственниках и участниках ВОВ

В феврале 2022 года начал свою деятельность Московский центр приема и обработки обращений граждан на поиск информации о погибших и пропавших без вести родственников в годы Великой Отечественной войны — Народный проект «Установление судеб погибших и пропавших без вести защитников Отечества». Об этом в среду, 16 марта, сообщил Департамен средств массовой информации и рекламы Москвы.
Уточняется, что данный проект помогает москвичам в получении сведений о своих родственниках, участниках войны 1941-1945 годов.
В рамках проекта будет действовать онлайн-сервис «Найти солдата». С его помощью жители города по принципу «одного окна» могут подать заявку на установление судьбы родственника, участника Великой Отечественной войны. Данная услуга будет предоставляться на бесплатной основе.
Специалистам архивно-библиотечного фонда Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) удалось установить имя и биографию неизвестного солдата по медали Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ). В результате исследований стало известно, что передовиком оказался Иосиф Михайлович Гамульченко, по профессии — тракторист машинно-тракторной станции Гражданского района Краснодарского края.