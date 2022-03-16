Собянин поддержал проведение спецоперации на Украине

«Владимир Владимирович (Путин - прим. Агентства «Москва»), я достаточно много и постоянно общаюсь со своим коллегами, руководителями субъектов РФ, должен сказать, что мы все искренне поддерживаем те решения, которые вы приняли по проведению специальной военной операции. Понимаем, что это вынужденное, но по сути дела единственное решение по обеспечению безопасности не только жителей ДНР, ЛНР, но и собственно России, ее безопасности, ее будущего», - сказал Сергей Собянин.