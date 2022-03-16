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1 час назад

Собянин: Спецоперация обеспечивает безопасность России и ее будущего

Агентство «Москва»Агентство «Москва»иещё 8

Специальная военная операция обеспечивает безопасность России и ее будущего, заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ под председательством президента России Владимира Путина.

Собянин поддержал проведение спецоперации на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Владимир Владимирович (Путин - прим. Агентства «Москва»), я достаточно много и постоянно общаюсь со своим коллегами, руководителями субъектов РФ, должен сказать, что мы все искренне поддерживаем те решения, которые вы приняли по проведению специальной военной операции. Понимаем, что это вынужденное, но по сути дела единственное решение по обеспечению безопасности не только жителей ДНР, ЛНР, но и собственно России, ее безопасности, ее будущего», - сказал Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что руководители субъектов будут предпринимать все необходимые меры, чтобы обеспечить нормальную работу региональной экономики, социальной сферы. «Под вашим руководством, совместно с правительством РФ, бизнесом, гражданами России обеспечить победу в экономической войне, которая, как вы справедливо сказали, развязана против нашей страны», - добавил Собянин.

Новости Москвы,Сергей Собянин,Владимир Путин,Правительство РФ,
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