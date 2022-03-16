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51 минуту назад

Столичные стройки столкнулись с нехваткой рабочей силы

Вероника Полынина

Число вакансий в строительстве в московском регионе за последний месяц выросло в два раза, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на онлайн-сервис HeadHunter.

Столичные стройки столкнулись с нехваткой рабочей силы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В начале февраля на сервисе было размещено 4,2 тысячи вакансий в сфере строительства в Москве и Московской области. В начале марта число опубликованных вакансий достигло 8,1 тысячи.

В компании отметили, что наибольшим спросом пользуются риелторы и агенты по продаже недвижимости. За месяц число таких вакансий увеличилось в 4 раза, их доля в общем объеме вакансий в строительстве составляет 24%.

Чуть менее половины вакансий приходится на строительные специальности – 47%. Оставшуюся долю занимают вакантные места для высшего менеджмента и рабочего персонала.

Специалисты сервиса Superjob, в свою очередь, считают, что образовавшуюся нишу вскоре заполнят люди, перешедшие из наиболее пострадавших из-за кризиса сфер.

Ранее 16 марта мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработица в столице находится на исторически низком уровне. Он отметил, что с риском безработицы могут столкнуться сотрудники ушедших из России компаний, но на других столичных предприятиях открыты сотни тысяч вакансий.

Новости Москвы,Общество,Сергей Собянин,
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