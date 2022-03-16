Очаровательную ласку сняли на видео в московском парке

Москвичи заметили в столичном парке ласку. Маленького пушистого зверька сняли на видео в Филевском парке. Об этом сообщает Telegram-канал « Москва с огоньком», опубликовавший соответствующие кадры.

«Очаровательная и осторожная ласка живет в Филевском парке», – отмечено в публикации.

Ласка является самым маленьким хищником в мире: животное достигает в длину 16 – 18 сантиметров. Благодаря тонкому и гибкому телу ласка может охотиться за грызунами, прячущимися в норах. Юркого белого млекопитающего можно встретить на 20 природных территориях столицы.