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1 час назад

Названо количество тюльпанов на клумбах Москвы

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На официальном сайте мэра столицы назвали количество тюльпанов, которые расцветут на клумбах Москвы с наступлением тепла. О столичных цветниках рассказал заместитель градоначальника в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Названо количество тюльпанов на клумбах Москвы
Фото: ТАССТАСС

По его словам, самые крупные и живописные клумбы традиционно появятся на Манежной площади, в сквере у Большого театра, на Новом Арбате, Кутузовском проспекте, а также в Парке Победы на Поклонной горе.

«Общая площадь городских клумб составит 880 тысяч квадратных метров. Благодаря поэтапной высадке растения будут радовать москвичей и гостей столицы до поздней осени», — подчеркнул Бирюков.

Заместитель мэра уточнил, что к майским праздникам в городе распустятся 14 миллионов тюльпанов, луковицы которых были высажены заблаговременно — осенью прошлого года. С установлением стабильной теплой погоды начнется высадка 4,6 миллиона саженцев виолы, добавил он. «А в конце мая — начале июня на городских клумбах появится 35,4 миллиона однолетников, более 100 разных сортов. После этого продолжится высадка многолетних цветов, среди которых преобладают розы и пионы. Общее количество этой рассады составит более 1,2 миллиона штук», — рассказал Бирюков.

Количество и ассортимент растений определяют на этапе проектирования клумб в соответствии с концепцией и художественным решением цветочного оформления, объяснил заммэра. При выборе учитывается не только внешний вид, но и качество ― все сорта должны быть адаптированы к климатическим условиям Москвы и гипоаллергенны.

Всего в 2022 году столичные улицы, площади и скверы украсят более 55 миллионов цветов, заключил Бирюков.

Ранее москвичи назвали чудом появление первых цветов в столице.

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