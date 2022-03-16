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52 минуты назад

Систему оплаты проезда Face Pay тестируют на МЦК

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайниещё 1

На трех турникетах в каждом вестибюле станции «Кутузовская» МЦК в тестовом режиме запустили систему оплаты проезда Face Pay, сообщает Telegram-канал Дептранса.

Систему оплаты проезда Face Pay тестируют на МЦК
Фото: Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн

«Face Pay — надёжный и удобный способ оплаты проезда. Это полностью российская разработка и собственность Правительства города. По поручению Мэра Москвы С. Собянина, мы продолжаем развивать оплату по биометрии, которой уже пользуются более 80 тыс. пассажиров метро. По нашим прогнозам, в ближайшие 2-3 года до 15% пассажиров выберут этот способ оплаты. Уже в апреле начнём тестировать Face Pay на наземном транспорте — пока с участием наших сотрудников. Также готовим запуск теста на МЦД. Подчеркну, что это новый сервис, которым пассажир может воспользоваться добровольно, если посчитает этот способ оплаты удобным для себя», — приводятся в сообщении слова руководителя столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Для регистрации подключения оплаты проезда лицом необходимо установить на смартфоне приложение «Метро Москвы», авторизоваться в личном кабинете. После этого зайти в раздел Face Pay и нажать кнопку «Сдать» под пунктом «Биометрия». После чего сделать фотографию, как просит приложение и выбрать банковскую карту для списания средств за проезд. Далее следует привязать карту «Тройка» к учетной записи и через несколько часов можно будет «расплачиваться лицом» за проезд в транспорте.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,
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