Систему оплаты проезда Face Pay тестируют на МЦК

«Face Pay — надёжный и удобный способ оплаты проезда. Это полностью российская разработка и собственность Правительства города. По поручению Мэра Москвы С. Собянина, мы продолжаем развивать оплату по биометрии, которой уже пользуются более 80 тыс. пассажиров метро. По нашим прогнозам, в ближайшие 2-3 года до 15% пассажиров выберут этот способ оплаты. Уже в апреле начнём тестировать Face Pay на наземном транспорте — пока с участием наших сотрудников. Также готовим запуск теста на МЦД. Подчеркну, что это новый сервис, которым пассажир может воспользоваться добровольно, если посчитает этот способ оплаты удобным для себя», — приводятся в сообщении слова руководителя столичного Дептранса Максим Ликсутов.