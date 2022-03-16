Собянин выделил гранты для поддержки российских сетей быстрого питания

Столичные власти выделят гранты на расширение или создание новых отечественных сетей фастфуда. Об этом говорится в постановлении, которое подписал мэр Сергей Собянин.

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Заявки на гранты можно подавать с 28 марта по 30 июня. Грантополучатели должны будут открыть новые точки фастфуда и принять на работу людей. В зависимости от площадей помещений и количества новых рабочих мест и будут распределены суммы.

Эта мера призвана помочь как можно скорее заместить закрытые точки фастфуда, принадлежащие иностранным фирмам.