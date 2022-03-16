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6 часов назад

Собянин выделил гранты для поддержки российских сетей быстрого питания

Российская ГазетаРоссийская Газетаиещё 12

Столичные власти выделят гранты на расширение или создание новых отечественных сетей фастфуда. Об этом говорится в постановлении, которое подписал мэр Сергей Собянин.

Собянин выделил гранты для поддержки российских сетей быстрого питания
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Заявки на гранты можно подавать с 28 марта по 30 июня. Грантополучатели должны будут открыть новые точки фастфуда и принять на работу людей. В зависимости от площадей помещений и количества новых рабочих мест и будут распределены суммы.

Эта мера призвана помочь как можно скорее заместить закрытые точки фастфуда, принадлежащие иностранным фирмам.

Напомним, что с 15 марта для бизнеса отменены ковидные ограничения. По его словам Собянина, это должно поддержать бизнес, который испытывает санкционное давление. В частности, утратившими силу объявлены следующие эти пункты: курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах; обязательное использование масок и респираторов.

Новости Москвы,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
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