В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 111.48EUR 122.45
Войти в почту
1 час назад

Сергей Собянин утвердил меры поддержки для российских сетей быстрого питания

Вечерняя МоскваВечерняя Москваиещё 3

Столичное правительство утвердило порядок предоставления грантов бизнесменам на создание и развитие сетей быстрого питания в городе. Соответствующее постановление подписал в среду, 16 марта, мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин утвердил меры поддержки для сетей быстрого питания
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что такое решение позволит российским рестораторам за короткое время заменить закрывающиеся иностранные точки общепита.

Чтобы получить грант, необходимо открыть новые недорогие заведения и принять на работу сотрудников. Размер льготы будет определяться в зависимости от площади кафе и других особенностей работы.

Отправить заявку на получение поддержки можно с 28 марта по 30 июня текущего года, пишет официальный сайт мэра Москвы.

В столице начала работать горячая линия для предпринимателей. Об этом в субботу, 12 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, представители бизнеса, позвонив на горячую линию, смогут узнать о работе в условиях санкций Запада, а также о нововведениях в законодательстве и мерах поддержки, принятых на федеральном и городском уровнях.

Новости Москвы,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители