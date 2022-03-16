Собянин утвердил меры поддержки для сетей быстрого питания

Столичное правительство утвердило порядок предоставления грантов бизнесменам на создание и развитие сетей быстрого питания в городе. Соответствующее постановление подписал в среду, 16 марта, мэр Москвы Сергей Собянин.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Уточняется, что такое решение позволит российским рестораторам за короткое время заменить закрывающиеся иностранные точки общепита.

Чтобы получить грант, необходимо открыть новые недорогие заведения и принять на работу сотрудников. Размер льготы будет определяться в зависимости от площади кафе и других особенностей работы.

Отправить заявку на получение поддержки можно с 28 марта по 30 июня текущего года, пишет официальный сайт мэра Москвы.

В столице начала работать горячая линия для предпринимателей. Об этом в субботу, 12 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.