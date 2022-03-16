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1 час назад

Дом реновации в Метрогородке построят в стиле модернизма

РИА НедвижимостьРИА Недвижимостьиещё 4

Дом реновации в стиле модернизма построят на Открытом шоссе в московском районе Метрогородок, говорится в сообщении Москомархитектуры, которая согласовала проект здания.

Дом реновации в Метрогородке построят в стиле модернизма
Фото: Пресс-служба МоскомархитектурыПресс-служба Москомархитектуры

В нем отмечается, что дом общей площадью около 8 тысяч "квадратов" возведут по адресу: Открытое шоссе, земельный участок 26/3.

"Фасады здания выполнят в виде равномерного пересечения вертикальных и горизонтальных поясов, образующих клетчатый узор. Окна квартир будут заглублены в ниши, что добавит геометричности образу. В качестве материалов для отделки выберут керамогранитные плиты терракотовых тонов. Витражное остекление из алюминия на первом этаже, балконах и лоджиях выкрасят в светло-серый цвет в тон фасадной облицовке, как и корзины под кондиционеры", - цитирует пресс-служба главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. К настоящему времени по программе уже построено более 180 домов общей площадью 2,4 миллиона "квадратов".

Новости Москвы,Сергей Кузнецов,
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