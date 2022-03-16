Дом реновации в Метрогородке построят в стиле модернизма

"Фасады здания выполнят в виде равномерного пересечения вертикальных и горизонтальных поясов, образующих клетчатый узор. Окна квартир будут заглублены в ниши, что добавит геометричности образу. В качестве материалов для отделки выберут керамогранитные плиты терракотовых тонов. Витражное остекление из алюминия на первом этаже, балконах и лоджиях выкрасят в светло-серый цвет в тон фасадной облицовке, как и корзины под кондиционеры", - цитирует пресс-служба главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.