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29 минут назад

В Московском зоопарке проснулись сурки. Видео

Александр Кузьмин

Сурки вышли из зимней спячки в Московском зоопарке. Причиной пробуждения зверей стало потепление. Об этом сообщается на странице зоопарка во «ВКонтакте», где размещено соответствующее видео.

«Температура воздуха поднялась выше нуля градусов – и в Московском зоопарке проснулись сурки. Однако из-за того, что снег в их вольере еще лежит и холода не отступают, звери не торопятся покидать теплую сурчину. Арчи, Нагайна и Сара по очереди выходят в вольер, настороженно осматриваются, лакомятся свежими овощами – и прячутся обратно», – говорится в публикации.

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