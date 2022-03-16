В Московском зоопарке проснулись сурки. Видео

«Температура воздуха поднялась выше нуля градусов – и в Московском зоопарке проснулись сурки. Однако из-за того, что снег в их вольере еще лежит и холода не отступают, звери не торопятся покидать теплую сурчину. Арчи, Нагайна и Сара по очереди выходят в вольер, настороженно осматриваются, лакомятся свежими овощами – и прячутся обратно», – говорится в публикации.