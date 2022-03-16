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43 минуты назад

В Московском зоопарке сурки вышли из зимней спячки

ТАССТАССиещё 1

Сурки вышли из зимней спячки первыми среди обитателей столичного зоопарка. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В Московском зоопарке сурки вышли из зимней спячки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В Московском зоопарке проснулись сурки. Они вышли из зимней спячки на пару недель раньше положенного срока. Этому способствовала установившаяся солнечная погода и потепление до нуля градусов по Цельсию. Зверьки пока не торопятся окончательно покинуть теплую сурчину (так называется их нора) - ведь заморозки периодически возвращаются в столицу, а в уличной части их вольера еще не растаял весь снег", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, сурки - одни из тех животных, которые впадают в спячку в холодное время года.

"Зимний сон нужен им, чтобы пережить сезон морозов и снегов, когда гораздо труднее добыть пищу. В столичном зоосаде обитают трое сурков - самки Сара и Нагайна, а также самец Арчи. Их вольер расположен на старой территории по соседству с серыми балтийскими тюленями и венценосными журавлями. Жизненные циклы у наших сурков такие же, как и у их диких сородичей", - сказала Акулова.

Она добавила, что спячка - это естественный процесс, которому нельзя мешать. Зоологи прилагают все усилия, чтобы создать для питомцев максимально приближенные к природе условия.

"Поскольку перед спячкой суркам необходимо накопить жировые запасы, специалисты зоосада в конце лета скорректировали их рацион. Меню грызунов тогда стало более калорийным: в него добавили жирные семена, орехи и зерновые культуры. Также животным давали много кукурузы, свежих овощей и травы", - говорится в сообщении.

Этой зимой Арчи, Сара и Нагайна залегли в спячку в конце сентября, что связано с ранним наступлением холодов.

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