В Московском зоопарке сурки вышли из зимней спячки

"В Московском зоопарке проснулись сурки. Они вышли из зимней спячки на пару недель раньше положенного срока. Этому способствовала установившаяся солнечная погода и потепление до нуля градусов по Цельсию. Зверьки пока не торопятся окончательно покинуть теплую сурчину (так называется их нора) - ведь заморозки периодически возвращаются в столицу, а в уличной части их вольера еще не растаял весь снег", - говорится в сообщении.