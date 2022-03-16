В Московском зоопарке сурки вышли из зимней спячки

Сурки вышли из зимней спячки первыми среди обитателей столичного зоопарка. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
"В Московском зоопарке проснулись сурки. Они вышли из зимней спячки на пару недель раньше положенного срока. Этому способствовала установившаяся солнечная погода и потепление до нуля градусов по Цельсию. Зверьки пока не торопятся окончательно покинуть теплую сурчину (так называется их нора) - ведь заморозки периодически возвращаются в столицу, а в уличной части их вольера еще не растаял весь снег", - говорится в сообщении.
По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, сурки - одни из тех животных, которые впадают в спячку в холодное время года.
"Зимний сон нужен им, чтобы пережить сезон морозов и снегов, когда гораздо труднее добыть пищу. В столичном зоосаде обитают трое сурков - самки Сара и Нагайна, а также самец Арчи. Их вольер расположен на старой территории по соседству с серыми балтийскими тюленями и венценосными журавлями. Жизненные циклы у наших сурков такие же, как и у их диких сородичей", - сказала Акулова.
Она добавила, что спячка - это естественный процесс, которому нельзя мешать. Зоологи прилагают все усилия, чтобы создать для питомцев максимально приближенные к природе условия.
"Поскольку перед спячкой суркам необходимо накопить жировые запасы, специалисты зоосада в конце лета скорректировали их рацион. Меню грызунов тогда стало более калорийным: в него добавили жирные семена, орехи и зерновые культуры. Также животным давали много кукурузы, свежих овощей и травы", - говорится в сообщении.
Этой зимой Арчи, Сара и Нагайна залегли в спячку в конце сентября, что связано с ранним наступлением холодов.