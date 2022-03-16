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47 минут назад

В Московском регионе атмосферное давление превысит норму

ТАССТАССиещё 1

Москву и Подмосковье в среду ждет повышение атмосферного давления до 765 мм рт. ст.. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

В Москве атмосферное давление превысит норму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Атмосферное давление продолжит расти и составит 765 мм рт. ст.. Это существенно выше нормы", - отметила собеседница агентства.

Нормой принято давление 748 мм рт. ст.

По словам метеоролога, погода в регионе будет находиться под влиянием антициклона, будет сухой, солнечной, но достаточно прохладной.

"Максимум, что мы можем обещать москвичам сегодня, - это от 0 до плюс 2 градусов, очень слабо положительные температуры. В Подмосковье от минус 3 до плюс 2", - рассказала Волосюк.

Ветер будет дуть с северо-востока, 2-7 м/с.

Новости Москвы,Елена Волосюк,
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