В Москве атмосферное давление превысит норму

Москву и Подмосковье в среду ждет повышение атмосферного давления до 765 мм рт. ст.. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Атмосферное давление продолжит расти и составит 765 мм рт. ст.. Это существенно выше нормы", - отметила собеседница агентства.
Нормой принято давление 748 мм рт. ст.
По словам метеоролога, погода в регионе будет находиться под влиянием антициклона, будет сухой, солнечной, но достаточно прохладной.
"Максимум, что мы можем обещать москвичам сегодня, - это от 0 до плюс 2 градусов, очень слабо положительные температуры. В Подмосковье от минус 3 до плюс 2", - рассказала Волосюк.
Ветер будет дуть с северо-востока, 2-7 м/с.