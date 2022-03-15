Международный день панд состоится в Московском зоопарке

Международный день панд состоится 16 марта в эко-клубе Московского зоопарка. В мероприятие включат интерактивную образовательную программу «Большие панды».

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Как сообщили на официальной странице зоопарка в социальных сетях, в проект входит лекция, анимация и мастер-класс. Во время программы участники узнают об особенностях вида, ареале, рационе и условиях содержания этих животных.

В рамках мастер-касса гости создадут настоящий вольер для Больших панд. Также посетители встретятся с кипером, который является сотрудником Московского зоопарка и работает с черно-белыми мишками.

Начало мероприятия в 14:00 и 16:00.

Для посещения следует предварительно зарегистрироваться, написав на почту: openlab@moscowzoo.ru.