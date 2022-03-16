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1 час назад

Летние веранды откроются 1 апреля

Москва меняетсяМосква меняетсяиещё 6

Летние веранды кафе и ресторанов начали монтировать в Москве. Сейчас в городской схеме размещения находятся 3328 заведений. И их количество будет увеличиваться благодаря удобному сервису.

Названа дата открытия летних веранд в столице
Фото: Москва меняетсяМосква меняется

С конца 2021 года предприниматели могут включить летние сооружения кафе и ресторанов в эту схему электронно, не дожидаясь сезона. У бизнесменов также есть возможность сохранить конструкции сезонных кафе, размещенных по индивидуальным проектам, в период с 15 ноября по 15 марта.

«Это положение было введено по итогам обращений бизнес-сообщества по поводу того, что дорогостоящие конструкции технически сложно и финансово затратно демонтировать и хранить. На сегодняшний день в городе 27 предприятий питания получили право сохранить конструкции летних веранд», — пояснил глава столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Он добавил, что устанавливать летние веранды московские рестораторы могут не только по стандартному, но и по индивидуальному проекту. Сейчас в городе более 70 оригинальных летних кафе.

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