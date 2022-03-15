«Музыка» вернулась в столичное метро

В московском метро с 8 марта возобновился проект «Музыка в метро». Его приостанавливали из-за пандемии коронавируса. В столичной подземке для музыкантов работает более 30 площадок для выступлений. Сегодня в проекте принимают участие 245 музыкальных коллективов и исполнителей, сообщает издание «Версия».

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Кроме того, в ближайшее время появится еще 5-6 новых площадок. В том числе, музыканты смогут выступить на станциях Московских центральных диаметров и Большой кольцевой линии метро. Летом планируется открыть зоны на Северном речном вокзале и в районе «Москва-Сити». Музыканты принимают участие в выступлениях совершенно безвозмездно, а послушать и посмотреть концерт любой желающий может бесплатно.