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32 минуты назад

«Музыка» вернулась в столичное метро

Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

В московском метро с 8 марта возобновился проект «Музыка в метро». Его приостанавливали из-за пандемии коронавируса. В столичной подземке для музыкантов работает более 30 площадок для выступлений. Сегодня в проекте принимают участие 245 музыкальных коллективов и исполнителей, сообщает издание «Версия».

Музыка вернулась в столичное метро
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, в ближайшее время появится еще 5-6 новых площадок. В том числе, музыканты смогут выступить на станциях Московских центральных диаметров и Большой кольцевой линии метро. Летом планируется открыть зоны на Северном речном вокзале и в районе «Москва-Сити». Музыканты принимают участие в выступлениях совершенно безвозмездно, а послушать и посмотреть концерт любой желающий может бесплатно.

Проект стартовал еще в 2016 году, а в 2019 году количество «живых» концертов в метро достигло 10 тысяч, сообщали «Вести Подмосковья». Однако из-за пандемии коронавируса в 2020 году проект приостановили. С сегодняшнего дня в Москве отменили обязательный масочный режим. Это было сделано в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации в городе.

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