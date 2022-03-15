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7 часов назад

Московское метро начали приводить в «доковидный» вид

МослентаМослента

Московское метро и другой общественный транспорт столицы начали приводить в «доковидный» вид. Об этом сообщил дептранс в своем Telegram-канале.

Как сказалась отмена масочного режима на московском метро
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Со вторника, 15 марта, отменили обязательное ношение масок в транспорте. Более 300 сотрудников снимают объявления с призывом носить средства защиты и соблюдать социальную дистанцию с вагонов метро, трамваев, автобусов, электробусов, МЦК, МЦД, а также автовокзалов Москвы и Северного речного вокзала. Кроме того, из транспорта начали убирать разметку с обозначением социальной дистанции.

«При этом те, кто захочет — может продолжать носить маски. Мы сохраним усиленный регламент уборки всех вагонов и всех поверхностей, к которым прикасаются пассажиры. Также продолжит работать крупнейшая в мире сеть бесплатных санитайзеров — около 3000 штук», — рассказал руководитель ведомства Максим Ликсутов.

Он поблагодарил москвичей за сознательное выполнение рекомендаций врачей и сотрудников Транспортного комплекса, проверявших наличие масок у пассажиров.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отмене масочного режима на территории столицы с 15 марта.

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