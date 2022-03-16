Все поездки в Москве и области можно оплачивать «Тройкой»

"Теперь поездки в Московской области и столице можно оплачивать одной транспортной картой. На всех подмосковных маршрутах начала работать "Тройка". Также по карте доступен проезд на МЦД и метро. Все это стало возможным благодаря сотрудничеству Московской области, Москвы и Сбера", - говорится в публикации.