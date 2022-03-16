Все поездки в Москве и области можно оплачивать «Тройкой»

Транспортная карта "Тройка" теперь заработала на всех столичных и подмосковных маршрутах. Ее принимают в более 9 тыс. автобусах региона, в том числе 5 тыс. коммерческих, сообщила в среду в своем Telegram-канале пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
"Теперь поездки в Московской области и столице можно оплачивать одной транспортной картой. На всех подмосковных маршрутах начала работать "Тройка". Также по карте доступен проезд на МЦД и метро. Все это стало возможным благодаря сотрудничеству Московской области, Москвы и Сбера", - говорится в публикации.
У карты "Тройка" появился ряд преимуществ: быстрый бесконтактный способ оплаты, доступ к системе лояльности при оплате проезда, после каждой десятой поездки скидка увеличивается на 7%, а с 51 - может достичь 35%.
Пассажиры могут приобрести карту в кассах автостанций и вокзалов АО "Мострансавто", в кассах пригородных вокзалов АО "Центральная ППК" и АО "МТППК", а также пополнить счет в банкоматах Сбера и в мобильных приложениях "Московский транспорт" и "Метро Москвы".