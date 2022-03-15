Кальянные в Москве могут открыться со вторника

«Указ мэра снимает запрет на курение кальянов в общественных местах, который был принят по рекомендации Роспотребнадзора ввиду ситуации с коронавирусом в 2020 году. Но при этом в России продолжает действовать запрет за курение кальянов в барах, клубах, кафе и ресторанах», - сообщил первый замруководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк.