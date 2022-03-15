Кальянные в Москве могут открыться со вторника

Со вторника на территории столицы могут заработать кальянные. Однако курение кальянов в кафе и ресторанах до сих пор запрещено, сообщает ТАСС.
«Указ мэра снимает запрет на курение кальянов в общественных местах, который был принят по рекомендации Роспотребнадзора ввиду ситуации с коронавирусом в 2020 году. Но при этом в России продолжает действовать запрет за курение кальянов в барах, клубах, кафе и ресторанах», - сообщил первый замруководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк.
Он уточнил, что кальянные могут возобновить работу в столице уже во вторник. При этом кальянная должна быть соответствующе зарегистрирована.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин отменил обязательное ношение масок в общественных местах. Решение уже вступило в силу со вторника. Такая мера продиктована стабилизацией эпидобстановки, связанной с коронавирусом.