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49 минут назад

В апреле из Москвы до Бологого запустят электропоезд «Ласточка»

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Электропоезд будет курсировать ежедневно из Москвы до Бологого.

Из Москвы до Бологого запустят электропоезд «Ласточка»
Фото: ТАССТАСС

О введении нового маршрута сообщает московско-тверская пригородная пассажирская компания.

Уточняется, что новое направление позволит без пересадок добираться до ряда мест. Время в пути по маршруту Москва – Бологое со всеми остановками займёт чуть больше четырех часов. Запустят первые «Ласточки» на маршруте 2 апреля.

Стоимость проезда составит 1284 рубля, если брать билет с указанием места, то - 1509 рублей.

Приобрести билеты можно через мобильное приложение «РЖД Пассажирам» или в пригородных кассах.

Новости Москвы,РЖД,
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