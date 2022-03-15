Из Москвы до Бологого запустят электропоезд «Ласточка»

Электропоезд будет курсировать ежедневно из Москвы до Бологого.
О введении нового маршрута сообщает московско-тверская пригородная пассажирская компания.
Уточняется, что новое направление позволит без пересадок добираться до ряда мест. Время в пути по маршруту Москва – Бологое со всеми остановками займёт чуть больше четырех часов. Запустят первые «Ласточки» на маршруте 2 апреля.
Стоимость проезда составит 1284 рубля, если брать билет с указанием места, то - 1509 рублей.
Приобрести билеты можно через мобильное приложение «РЖД Пассажирам» или в пригородных кассах.