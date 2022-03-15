В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 115.20EUR 127.23
Войти в почту
1 час назад

Транспорту Москвы возвращают доковидный вид

РИАМОРИАМОиещё 1

В ночь на вторник специалисты начали снимать стикеры с призывом надевать маски и соблюдать социальную дистанцию в общественном транспорте Москвы. В работе задействованы порядка 300 человек, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Транспорту Москвы возвращают доковидный вид
Фото: сайт мэра Москвысайт мэра Москвы

Таких стикеров в транспорте было размещено порядка 30 тыс. Теперь столичный транспорт принимает доковидный вид.Также рабочие занимаются снятием разметки, указывающей горожанам, где лучше ждать вагон, чтобы соблюдать социальную дистанцию. Всего это 100 км ленты.

«Те, кто захочет, могут продолжать носить маски. Мы сохраним усиленный регламент уборки всех вагонов и всех поверхностей, к которым прикасаются пассажиры. Также продолжит работать крупнейшая в мире сеть бесплатных санитайзеров — около 3 тыс. штук. Благодарим москвичей, которые сознательно выполняли все рекомендации врачей несколько лет — маски в городском транспорте носили практически все пассажиры, это помогло снизить риски заболевания коронавирусом», — сказал заммэра города, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин отменил масочный режим в общественных местах столицы, который действовал с мая 2020 года.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,Сергей Собянин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители