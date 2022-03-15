Транспорту Москвы возвращают доковидный вид

«Те, кто захочет, могут продолжать носить маски. Мы сохраним усиленный регламент уборки всех вагонов и всех поверхностей, к которым прикасаются пассажиры. Также продолжит работать крупнейшая в мире сеть бесплатных санитайзеров — около 3 тыс. штук. Благодарим москвичей, которые сознательно выполняли все рекомендации врачей несколько лет — маски в городском транспорте носили практически все пассажиры, это помогло снизить риски заболевания коронавирусом», — сказал заммэра города, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.