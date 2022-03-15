В «Москва-Сити» появятся еще два небоскреба

Мэр столицы Сергей Собянин анонсировал строительство еще двух высоток в знаменитом комплексе «Москва-Сити».
По словам градоначальника, несмотря на все сегодняшние сложности, строительство в столице новых квадратных метров будет идти прежними темпами.
Что касается расширения «Москва-Сити», новый проект предполагает возведение двух разновысотных башен — 34-этажной Time Tower и 61-этажной Space Tower, которые будут возвышаться на едином восьмиуровневом стилобате с атриумом.
В новом бизнес-центре разместятся не только офисы компаний, но и фитнес-центр с бассейном, фудхолл, кафе и рестораны, салоны красоты, сервисные службы, супермаркеты, банки и аптеки, а также лаундж-зоны.
На открытой террасе шестого уровня стилобата планируется разбить ландшафтный парк с местами для отдыха. Предположительные сроки окончания работ назначены на 2024 год.