В «Москва-Сити» появятся еще два небоскреба

Мэр столицы Сергей Собянин анонсировал строительство еще двух высоток в знаменитом комплексе «Москва-Сити».

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По словам градоначальника, несмотря на все сегодняшние сложности, строительство в столице новых квадратных метров будет идти прежними темпами.

Что касается расширения «Москва-Сити», новый проект предполагает возведение двух разновысотных башен — 34-этажной Time Tower и 61-этажной Space Tower, которые будут возвышаться на едином восьмиуровневом стилобате с атриумом.

В новом бизнес-центре разместятся не только офисы компаний, но и фитнес-центр с бассейном, фудхолл, кафе и рестораны, салоны красоты, сервисные службы, супермаркеты, банки и аптеки, а также лаундж-зоны.