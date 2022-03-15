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2 часа назад

В «Москва-Сити» появятся еще два небоскреба

Inc-NewsInc-News

Мэр столицы Сергей Собянин анонсировал строительство еще двух высоток в знаменитом комплексе «Москва-Сити».

В «Москва-Сити» появятся еще два небоскреба
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам градоначальника, несмотря на все сегодняшние сложности, строительство в столице новых квадратных метров будет идти прежними темпами.

Что касается расширения «Москва-Сити», новый проект предполагает возведение двух разновысотных башен — 34-этажной Time Tower и 61-этажной Space Tower, которые будут возвышаться на едином восьмиуровневом стилобате с атриумом.

В новом бизнес-центре разместятся не только офисы компаний, но и фитнес-центр с бассейном, фудхолл, кафе и рестораны, салоны красоты, сервисные службы, супермаркеты, банки и аптеки, а также лаундж-зоны.

На открытой террасе шестого уровня стилобата планируется разбить ландшафтный парк с местами для отдыха. Предположительные сроки окончания работ назначены на 2024 год.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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