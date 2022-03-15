Гинцбург раскрыл причину отмены масочного режима в Москве

«Я изначально считал, что маски нужно носить только тем, кто не защищен, не вакцинирован. Это можно было сделать и раньше для тех, у кого есть защитные титры. Тем же, кто не защищен, все еще важно вакцинироваться», — посоветовал Гинцбург.